Tunisia: arrestato trafficante coinvolto nella fuga del leader politico Karoui

- Le unità della Guardia nazionale di Tala, nella provincia di Kasserine, centro-ovest della Tunisia, hanno arrestato una persona sospettata dell'ingresso illegale del capo del partito Qalb Tounes e magnate dei media tunisini, Nabil Karoui, e di suo fratello in Algeria. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm”, citando fonti informate dei fatti. Il presunto trafficante è sottoposto a interrogatorio, mentre proseguono le operazioni di ricerca di una seconda persona sospettata, tra le altre cose, per spaccio di droga. La stessa emittente radiofonica riferisce che i fratelli Nabil e Ghazi Karoui sono riusciti ad attraversare il confine dalla Tunisia verso l'Algeria in modo illegale, passando dal governatorato di Kasserine con l’aiuto di due contrabbandieri. (Tut)