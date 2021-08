Covid: a Cagliari in calo i nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i casi di positività al Covid a Cagliari: da 1.144 della scorsa settimana si è passati agli attuali 988 di cui 38 sono ricoverati in ospedale. Lo ha reso noto il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu. "Sono dati che ci fanno ben sperare – ha spiegato Truzzu – ci auguriamo che fra sette giorni siano ancora di meno anche in virtù del fatto anche che sta continuando la campagna di vaccinazione che ci aiuta a ridurre l'impatto della dell'epidemia". Il primo cittadino si è anche soffermato anche sull'impatto del consistente arrivo di turisti in Sardegna sui numeri dei positivi: "Sarebbero valutazioni da fare - ha affermato - visto che anche in città il numero di visitatori è stato davvero importante: la loro presenza fa piacere perché hanno dato un po' di respiro a tante attività che durante la pandemia hanno sofferto molto. Speriamo che il peggio sia alle spalle". Truzzu ha poi fatto riferimento alle numerose manifestazioni sportive, anche di livello internazionale, sui cui si conta per il rilancio del capoluogo in chiave turistica. (Rsc)