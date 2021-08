Ungheria: Covid, al via la vaccinazione degli studenti dai 12 anni in su

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ungheria comincia oggi la vaccinazione contro il coronavirus degli studenti dai 12 anni in su nelle scuole. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Mti”. Un totale di 50 mila persone riceverà il vaccino di Pfizer questa settimana. Soltanto nelle scuole della capitale Budapest saranno 11 mila. Questa mattina 45 mezzi di trasporto sono partiti per distribuire le dosi a oltre 300 istituti scolastici. Sara Botond, commissaria del governo per la capitale, ha spiegato che l’obiettivo è quello di far sì che quante più persone possibile ricevano il vaccino e consentano una ripresa dell’anno scolastico in sicurezza dal primo settembre. (Vap)