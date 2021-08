Covid: Unicef-Oms, tutte le scuole in Europa e in Asia centrale restino aperte e siano rese più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre milioni di studenti tornano a scuola in tutta la regione europea - dove la variante Delta della Sars-CoV-2, altamente trasmissibile, è dominante - l'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa e l'Ufficio regionale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) per l'Europa e l'Asia centrale chiedono che le scuole restino aperte e siano rese più sicure adottando misure per minimizzare la trasmissione del virus. Queste misure includono: offrire agli insegnanti e ad altro personale scolastico il vaccino contro il Covid-19 rendendoli parte dei gruppi di popolazione target nei piani nazionali di vaccinazione, assicurando al contempo la vaccinazione dei gruppi vulnerabili. Inoltre, i bambini dai 12 anni in su con condizioni mediche pregresse che aumentino significativamente il loro rischio di contrarre il Covid-19 in forma grave devono essere vaccinati; i miglioramenti all'ambiente scolastico, attraverso una migliore ventilazione delle aule, classi più piccole dove possibile, distanziamento sociale e test a intervalli regolari di bambini e personale, sono altre azioni importanti. "La pandemia ha causato la più catastrofica interruzione dell'istruzione nella storia. È quindi vitale che l'apprendimento in aula continui senza interruzioni in tutta la regione europea. Questo è di fondamentale importanza per la formazione, la salute mentale e le abilità sociali dei bambini, affinché le scuole aiutino a fornire ai nostri figli gli strumenti per essere membri felici e produttivi della società", spiega Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa. "Ci vorrà un po' di tempo prima di poterci lasciare la pandemia alle spalle, ma la formazione dei bambini in sicurezza in un ambiente scolastico fisico deve rimanere il nostro obiettivo primario, per non privarli delle opportunità che meritano così tanto. Incoraggiamo tutti i Paesi a tenere aperte le scuole ed esortiamo tutte le scuole a mettere in atto misure per ridurre al minimo il rischio di Covid-19 e la diffusione delle diverse varianti". (segue) (Res)