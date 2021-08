Covid: Unicef-Oms, tutte le scuole in Europa e in Asia centrale restino aperte e siano rese più sicure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta della Sars-CoV-2, altamente trasmissibile, ha aggiunto ulteriore preoccupazione e complicazione nel periodo di apertura delle scuole di quest'anno. L'alta incidenza del Covid-19 nella comunità rende la trasmissione nelle scuole molto più probabile. Pertanto, dobbiamo tutti impegnarci a ridurre la trasmissione del virus. I dati mostrano chiaramente che ricevere una serie completa di vaccinazioni contro il Covid-19 riduce significativamente il rischio di malattia grave e di morte. Perciò, quando siete chiamati a fare il vaccino, per favore fatelo e assicuratevi di completare l'intero ciclo di dosi di vaccino. "La vaccinazione è la nostra migliore arma di difesa contro il virus, e affinché la pandemia finisca dobbiamo aumentare rapidamente le vaccinazioni in modo equo in tutti i Paesi, anche sostenendo la produzione di vaccini e la condivisione delle dosi, per proteggere i più vulnerabili, ovunque. Dobbiamo anche continuare a seguire le misure di salute pubblica e sociali che sappiamo funzionare, tra cui tamponi, tracciamento, isolamento e quarantena", ha dichiarato Hans Henri P. Kluge. (segue) (Res)