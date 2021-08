Covid: Unicef-Oms, tutte le scuole in Europa e in Asia centrale restino aperte e siano rese più sicure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Philippe Cori, vicedirettore regionale dell'Unicef Europa e Asia centrale, "la pandemia non è finita. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere per assicurare che le scuole rimangano aperte in tutta la regione. I bambini e i giovani non possono rischiare un altro anno di apprendimento interrotto. La vaccinazione e le misure di protezione aiuteranno insieme a prevenire un ritorno ai giorni più bui della pandemia, quando la gente ha dovuto sopportare i lockdown e i bambini hanno dovuto affrontare l'interruzione dell'apprendimento. I bambini - ha proseguito - sono stati le vittime silenziose della pandemia, e i più emarginati sono stati tra i più colpiti. Prima del Cpvid-19, i bambini più vulnerabili della regione erano già fuori dalla scuola, o a scuola ma non imparavano allo stesso livello dei loro compagni. Una scuola è molto più di un edificio. È un luogo di apprendimento, sicurezza e gioco, nel cuore delle nostre comunità. Quando sono chiuse, i bambini non possono imparare, stare con i loro amici e potrebbero essere esposti alla violenza in casa. La pandemia ha peggiorato una situazione già inaccettabile - dobbiamo assicurarci che le scuole riaprano, e che restino aperte in sicurezza", ha concluso. (Res)