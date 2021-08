Milano: De Corato, residenti via Rubattino segnalano ennesimo accampamento nomadi abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato in merito alla foto segnalazione di un residente di via Rubattino segnala in una nota: “Nemmeno il periodo di campagna elettorale fa mobilitare Sala e la sua giunta per ripristinare decoro e legalità nelle aree assediate abusivamente dai nomadi con tanto di panni stesi, spazzatura, tavolini, sedie e bombole del gas, come avviene nel parcheggio di via Rubattino secondo quanto segnalato ieri da un residente! La stessa situazione i cittadini la ritrovano, segnalandola invano, anche nel parcheggio della Decathlon poco distante, sotto il ponte dell'autostrada, nella vicina via Caduti di Marcinelle e in altre zone della città. Cosa aspetta il Comune ancora ad intervenire sgomberando e ripulendo queste zone? Da Sala, ad inizio mese, abbiamo sentito solo grandi progetti per la rigenerazione del Rubattino e per la realizzazione in via Caduti di Marcinelle di Laboratori del Teatro alla Scala di Milano. Ma inizi con la riqualificazione dell'intero quartiere e delle strade, sottopassi e parcheggi di Milano sgomberando le carovane di camper, roulotte e minivan di nomadi ed aumentando i controlli della Polizia Locale per evitare che nel giro di poche ore, dopo gli sgomberi, tornino a rioccupare le aree. Questo è il primo passo per riqualificare e rendere vivibile la zona per i residenti!". Massimo Girtanner, già presidente di Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano aggiunge: "Ci sono zone completamente dimenticate dal Comune ed in mano a carovane di nomadi circondate dal degrado che ne consegue. I residenti, specialmente delle zone periferiche, sono esasperati dalla situazione e le loro numerose richieste di ripristino del decoro e della legalità continuano ad essere inascoltate da Palazzo Marino". (Com)