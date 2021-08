Roma: Libutti (Sce), su Bioparco no nomine, Raggi fuori tempo massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Virginia Raggi ha pubblicato il 13 agosto 2021 un avviso pubblico per una manifestazione d'interesse per la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma. La scadenza per le suddette cariche è fissata entro il primo settembre 2021. Questa decisione è illegittima". Lo dichiara in una nota Giuseppe Libutti candidato nella lista Sinistra civica ecologista. "La giunta Raggi è politicamente decaduta a maggio 2021. È inaccettabile che una sindaca, praticamente abusiva, approfitti dell’emergenza sanitaria per attività che non rientrano più nelle sue competenze - aggiunge Libutti -. Il diritto di nomina spetta unicamente al prossimo sindaco che sarà eletto ad ottobre, ora per questa giunta è prevista solo ordinaria Amministrazione. Tra l’altro, informiamo la Raggi, che l'attività del consiglio comunale viene sospesa 45 giorni prima delle elezioni e queste nomine dell’ultimo minuto suonano più come una mancetta elettorale di chi è disperato e cerca voti venendo meno a una prassi consolidata. Richiederemo quindi un intervento urgente del Prefetto Piantedosi per fermare questa iniziativa. La trasformazione dello zoo della Capitale in un Centro di recupero per animali rientra nel programma elettorale di Sinistra civica ecologista, come già ribadito alle principali associazione animaliste dell'Urbe, non ci ingannano quindi soluzioni ambigue e affrettate", conclude la nota. (Com)