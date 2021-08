Roma: Zannola (Pd), Raggi annulli cena elettorale, città non merita botti dopo disastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi annulli cena elettorale, Roma non merita botti inopportuni dopo 5 anni di disastri". Lo scrive su Twitter il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Cena elettorale ad Ostia per Raggi. Nella stessa sera spettacolo pirotecnico sul piazzale della fontana dello Zodiaco - afferma Zannola -. Roma è sommersa nel degrado dopo 5 anni di disastri e Raggi fa 'i botti' a spese dei romani. La Capitale non merita questo! Annulli la cena", conclude Zannola.(Rer)