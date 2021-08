Messico: accolto nuovo gruppo di afghani in arrivo da Qatar e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha accolto ieri un nuovo gruppo di cittadini afghani le "cui vite sono in pericolo" per le condizioni politiche nel loro Paese. Si tratta, recita un comunicato del ministero degli Esteri, di 86 persone "in arrivo dal Qatar e dal Regno Unito", in gran da parte "lavoratori di mezzi di comunicazione e loro familiari" che hanno fatto richiesta di "protezione umanitaria". "Alcune persone erano impiegate come collaboratori del quotidiano 'The Wall Street Journal' in territorio afghano", prosegue la nota. Il ministero fa inoltre sapere che i costi del viaggio e della loro permanenza nel Paese "sono coperti da patrocinatori privati e organizzazioni della società civile". (segue) (Mec)