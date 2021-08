Messico: accolto nuovo gruppo di afghani in arrivo da Qatar e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del terzo gruppo di cittadini afghani accolti dal Paese nordamericano. Lo scorso 24 agosto, il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, aveva dato il benvenuto a un gruppo di donne appartenenti all'AfghanDreamersTeam, "conosciuto a livello internazionale per i ventilatori per pazienti da covid-19 costruiti da pezzi di ricambio per auto". Poche ore dopo, riassume ancora il comunicato, un "gruppo con oltre cento persone, compresi corrispondenti del 'New York Times', sono atterrati a Città del Messico in arrivo dal Qatar". L'accoglienza di cittadini afghani "è una decisione politica dello Stato messicano", realizzata nel "totale rispetto della tradizione storica di assistenza umanitaria", sottolinea la nota ricordando l'impegno del governo a concedere "protezione" alle persone "la cui vita e integrità fisica siano in imminente pericolo". (Mec)