Ostia: controlli carabinieri, un arresto e un locale chiuso per violazione norme anti Covid

- Chiuso un locale per violazione delle norme anti Covid, un arresto e una denuncia. Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Ostia, supportati dal Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Roma hanno attuato un dispositivo di controlli sul litorale di Ostia e nell’hinterland del X Municipio, per la prevenzione e repressione dei reati in genere nonché per la verifica del rispetto delle normative anti-covid 19. Numerose sono state le verifiche eseguite presso esercizi commerciali operanti sulle spiagge, con particolare attenzione alle discoteche, tese anche a garantire il rispetto delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica. In particolare, in tale contesto, con la collaborazione della polizia locale di Roma Capitale, i carabinieri hanno disposto la chiusura per cinque giorni di uno stabilimento balneare sul Lungomare Caio Duilio avendo accertato al suo interno lo svolgimento di una serata di ballo ed il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sanzionando il titolare per un importo complessivo di 840 euro. (segue) (Rer)