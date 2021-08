Ostia: controlli carabinieri, un arresto e un locale chiuso per violazione norme anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell’ambito dei controlli, a Fiumicino, sono stati sanzionati uno stabilimento balneare e due esercizi di ristorazione a cui, rispettivamente, sono state contestate carenze igienico-sanitarie e anomalie strutturali dei manufatti esterni, nonché sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 2 mila euro. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia hanno arrestato un trentaduenne di Fiumicino, incensurato, il quale a seguito di una discussione sorta per motivi di gelosia nei confronti del titolare di un bar di Ostia lo ha aggredito violentemente con un martello, infrangendo, inoltre, anche i frigoriferi per le bevande. L'uomo, dopo essere stato disarmato da un cliente, si è dato alla fuga con la sua autovettura ma è stato rintracciato dai militari del nucleo radiomobile che lo hanno bloccato ed arrestato. Ricevute le cure presso l’ospedale Grassi per le ferite riportate alle mani, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fiumicino. (segue) (Rer)