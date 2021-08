Afghanistan: Russia parteciperà a progetti economici per ricostruzione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia parteciperà a progetti per la ricostruzione dell’economia dell’Afghanistan ed è pronta a lavorare fin da subito. Lo ha detto il rappresentante presidenziale russo per l’Afghanistan, Zamir Kabulov, all’emittente “Rossja 24”. “Abbiamo annunciato la nostra prontezza a contribuire agli sforzi internazionali per la ricostruzione socioeconomica dell’Afghanistan dopo il conflitto e questo momento sta arrivando”, ha dichiarato. A suo parere serve assicurarsi che la valuta locale non si svaluti, perché “un collasso della moneta nazionale conduce a conseguenze economiche negative”. (Rum)