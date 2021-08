Afghanistan: Russia reputa possibili nuovi flussi migratori dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia mette l’Onu in guardia su possibili nuovi flussi migratori in uscita dall’Afghanistan. Lo ha fatto il rappresentante presidenziale russo per l’Afghanistan, Zamir Kabulov, all’emittente “Rossja 24”. Mosca li ritiene plausibili e richiama le Nazioni Unite a tornare nel Paese asiatico. Kabulov ha aggiunto che ondate migratorie in direzione dell’Europa non possono essere escluse ma che la situazione non è grave come si pensa in Occidente e può essere disciplinata. A proposito delle dichiarazioni del Consiglio dei diritti umani dell’Onu, per il quale ci sarebbero 500 mila afgani pronti a lasciare la madrepatria, Kabulov è scettico. “Per quel che ne so i funzionari dell’Onu hanno lasciato il Paese una settimana fa o prima. Da dove prendono questi dati? Per conoscere la situazione l’Onu deve tornare in loco, lavorare in contatto con la popolazione locale. A dire il vero sono stati mandati là per questo e hanno il dovere di fare il loro lavoro”, ha continuato Kabulov. (Rum)