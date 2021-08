Covid: Baldini (CI), fare chiarezza su svolgimento fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa Baldini, dichiara in una nota, che "occorre chiarezza" sullo svolgimento delle fiere in sicurezza. "Troppe fiere - spiega la nota - che si svolgono annualmente e che rappresentano tradizione e identità locali vengono annullate dai Comuni per motivi definiti sanitari. Il problema - aggiunge Baldini - nasce dalla disparità di trattamento con i mercati settimanali, che vengono regolarmente svolti cercando di far rispettare le regole di prevenzione anti Covid, mentre le fiere che in genere commemorano la tradizione culturale e religiosa del luogo spesso non vengono permesse. Questo problema - sottolinea la deputata di Coraggio Italia - si presenta in tanti luoghi come ad esempio a Forte dei Marmi, dove la tradizionale fiera patronale non è stata autorizzata dall'attuale amministrazione locale. Una fiera conosciuta in tutta Italia è molto ambita da tanti ambulanti che non possono permettersi di avere un banco vendita al prestigioso 'mercato del forte'. Che differenza c'è con il mercato settimanale in termini di sicurezza sanitaria che oltretutto si svolge su una superficie delimitata è ristretta? Basta rispettare - evidenzia Baldini - le regole ministeriali sulla prevenzione. Quante famiglie che aspettano di anno in anno quel giorno così importante per la loro economia non hanno potuto lavorare? Occorre chiarezza in questo settore per evitare che in un momento così complesso per il commercio certe categorie vengono colpite senza motivazioni oggettive e soprattutto con decisioni - conclude la nota - che non hanno niente di scientifico". (com)