Covid: Cartabellotta (Gimbe), campagna vaccinale ha salvato stagione turistica

- La stagione turistica estiva "l’abbiamo salvata grazie alla campagna vaccinale". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. "La percentuale di ospedalizzazioni - ha aggiunto Cartalbellotta - è molto inferiore rispetto allo stesso numero di casi delle ondate precedenti, è circa la metà. Differenze a livello regionale dipendono da percentuale di over 50 non vaccinati. Col tempo la protezione vaccinale rimane molto alta per ricoveri e decessi, mentre sul contagio stiamo iniziando a vedere un lieve calo della protezione. I 3 milioni e mezzo di over 50 non ancora vaccinati possono determinare nuove chiusure, ma è verosimile che non ci siano più chiusure come quelle che abbiamo visto in passato". (segue) (Com)