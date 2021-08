Serbia: ministro Finanze Mali, salario minimo per la prima volta a 300 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo raggiungerà per la prima volta in Serbia la somma di 300 euro al mese. Lo ha dichiarato oggi il ministro serbo delle Finanze, Sinisa Mali, in un intervento per l'emittente "Rts". "Abbiamo presentato una proposta per aumentare il salario minimo per il 2022 fino al 9,4 per cento rispetto a quello esistente, ed è la prima volta che il nostro salario minimo arriverà a quasi 300 euro", ha detto il ministro delle Finanze. La maggior parte dell'aumento del salario minimo, ha precisato Mali, sarà compensato dallo Stato aumentando la parte non imponibile del reddito e riducendo i contributi al fondo statale per le pensioni. Il ministro ha ricordato che venerdì scorso si è tenuta una riunione del Consiglio socio-economico dove il ministero delle Finanze ha presentato la proposta. Mali ha aggiunto che dal 2017 a oggi il salario minimo è aumentato del 52 per cento. Nello stesso periodo, come ha aggiunto Mali, si è registrata una crescita del prodotto interno lordo (Pil) del 17,3 per cento. (Seb)