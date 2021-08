Russia-Armenia: incontro ministri Esteri Mirzoyan e Lavrov oggi a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan arriva oggi a Mosca per colloqui con l'omologo russo Sergej Lavrov. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri di Erevan. Questa sarà la prima visita all'estero di Mirzoyan da quando ha assunto l'incarico all'inizio del mese. "Il 30-31 agosto il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan effettuerà una visita di lavoro nella Federazione Russa. Mirzoyan terrà un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov seguito da una conferenza stampa", si legge nella nota. Le parti discuteranno della cooperazione bilaterale, dell'interazione in vari formati di integrazione, nonché dell'attuazione dell'accordo trilaterale sul Nagorno-Karabakh, secondo il ministero degli Esteri russo. L'alto diplomatico armeno incontrerà anche il segretario generale dell'Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (Csto), Stanislav Zas. (Rum)