Lombardia: Consiglio regionale, il 5 settembre sulle vette orobiche torna la Maga, gara internazionale di SkyMarathon

- Con il patrocinio e il sostegno del Consiglio regionale della Lombardia, domenica 5 settembre torna la Maga nella sua XI edizione: gara di sky-running che si disputa sulle creste delle montagne che fanno cornice alla Valserina. Nell’occasione si torna a correre sulle quattro vette Menna, Arera, Grem e Alben (da qui il nome Maga) della Valle Bergamasca. Due i tracciati: la più lunga Maga SkyMarathon di 39 chilometri per 3000 metri di dislivello con tratti spettacolari e tecnici su creste e rocce; la più corta, la Skyrace di 24 chilometri per 1450 metri di dislivello positivo, pensata invece per quei runner che vogliono provare l’ebbrezza di un percorso comunque spettacolare, evitando i tratti più tecnici ma avendo allo stesso tempo la possibilità di condividere una parte del tracciato con i campioni della lunga distanza. “Ancora una volta, il Consiglio regionale della Lombardia sostiene attivamente iniziative che danno lustro al nostro territorio, rendendolo protagonista di un mondo in forte crescita ed evoluzione come quello delle competizioni sportive -spiega il consigliere regionale Paolo Franco (Fd'I) -. Da corridore conosco bene gli sforzi organizzativi ed economici che si celano dietro queste competizioni, e proprio per questo sono profondamente soddisfatto e orgoglioso che la nostra istituzione regionale ancora una volta non abbia voluto far mancare il proprio contributo concreto a iniziative come queste. Eventi di questo livello, oltre che rendere protagonista l’intero territorio lombardo, offrono infatti la possibilità di far conoscere e promuovere al meglio le bellezze naturali e paesaggistiche delle montagne lombarde. Questa è la Lombardia che ci piace, pragmatica, determinata e concreta, una Lombardia che va di corsa e che non si ferma neanche davanti alle salite più dure e difficili, conquistando ogni volta la vetta passo dopo passo”. Le iscrizioni per la Maga si chiudono giovedì 2 settembre e in ogni caso al raggiungimento del tetto massimo stabilito dagli organizzatori. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale www.magaskymarathon.it (Com)