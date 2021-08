Tunisia: Covid, vaccinate 467 mila persone durante terzo Open Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’Open Day organizzato nella giornata di ieri, sono state vaccinate 467.639 persone nei 395 centri vaccinali in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Salute della Tunisia in una nota. Secondo gli ultimi dati, 100 mila persone tra i 15 e i 17 anni sono state vaccinate e il ministero prevede di organizzare delle campagne di vaccinazione nelle scuole. Secondo le previsioni diffuse dal dicastero, più del 50 per cento della popolazione superiore ai 40 anni saranno vaccinati entro il 15 ottobre.(Tut)