Afghanistan-India: talebano Stanikzai auspica che la relazione continui “come prima”

- Sher Mohammad Abbas Stanikzai, responsabile dell’ufficio politico dei talebani a Doha, in Qatar, ha fatto un’apertura all’India dichiarando che l’Afghanistan dopo il cambio di potere è intenzionato a proseguire i rapporti bilaterali. “L’India è molto importante per la regione e vogliamo relazioni commerciali ed economiche con essa. Ci aspettiamo che la relazione continui come prima”, ha detto Stanikzai in una dichiarazione rilasciata nel fine settimana. Il negoziatore talebano, che ha guidato la sua parte nelle trattative che hanno portato all’accordo di Doha, ha auspicato che le rotte aeree rimangano aperte e che il commercio attraverso il Pakistan continui. Inoltre, ha invitato Nuova Delhi a completare i progetti di sviluppo avviati in Afghanistan promettendo una condizione di sicurezza. (segue) (Inn)