Afghanistan-India: talebano Stanikzai auspica che la relazione continui “come prima” (2)

- A proposito del conflitto India-Pakistan, Stanekzai ha dichiarato in un’intervista di oggi al canale “News 18” che Kabul vuole buoni rapporti con tutto il vicinato e ha auspicato che i due Paesi “non usino l’Afghanistan nel loro conflitto interno”. Stanikzai ha anche sottolineato l’importanza dei legami storici e culturali tra l’Afghanistan e l’India, ricordando di essersi formato all’Accademia militare indiana (Ima), nello Stato indiano dell’Uttarakhand. A suo parere non c’è la necessità che l’India provveda a evacuare gli indù e i sikh: “L’Afghanistan è la loro patria e il loro Paese, quindi possono vivere in pace e non ci saranno danni alle loro vite. Possono vivere come vivevano prima. Speriamo che gli indù e i sikh che erano in Afghanistan e sono emigrati in India negli ultimi 20 anni tornino presto”, ha detto. (segue) (Inn)