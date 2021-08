Afghanistan-India: talebano Stanikzai auspica che la relazione continui “come prima” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Nuova Delhi non ci sono state reazioni. L’India, che questo mese ha la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui è membro non permanente per il biennio 2021-22, ha rimpatriato il personale della sua ambasciata a Kabul, incluso l’ambasciatore Rudrendra Tando, in seguito alla conquista del potere da parte dei talebani. L’evacuazione, riguardante un totale di circa 200 persone, si è svolta in tre tempi, è stata oggetto di un negoziato ed è stata effettuata con l’aiuto degli Stati Uniti. Nuova Delhi ha esteso ai cittadini afgani la possibilità di ottenere visti elettronici di emergenza e ha promesso il suo impegno soprattutto a favore delle comunità indù e sikh. Il 26 agosto il governo indiano ha condannato l’attentato all’aeroporto di Kabul e ha invocato un’azione unita della comunità internazionale contro il terrorismo. (Inn)