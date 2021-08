Slovacchia: ministro Interno fa causa a ex premier Fico per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Slovacchia, Roman Mikulec, ha sporto querela per diffamazione al leader di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), Robert Fico. Lo ha reso noto oggi tramite il suo profilo su Facebook. Secondo Mikulec, Smer-Sd sta preparando “un nuovo capitolo nel suo sforzo di lungo termine contro la mia persona”. Fico ritiene che un’ispezione al ministero dell’Interno a luglio sia stata fermata per opposizione del titolare del dicastero, che nega responsabilità. L’ex premier ha accusato in passato Mikulec di essere anche responsabile di una malagestione della polizia e ha avanzato sospetti di corruzione. (Vap)