- Alle 14:00, in collegamento dall’unita di crisi della Farnesina, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parteciperà alla riunione straordinaria, convocata in formato virtuale, dei Paesi G7, più Turchia, Qatar e i rappresentanti di Nato e Ue. Lo rende noto lo staff del ministro Di Maio. La riunione avrà come focus la situazione in Afghanistan. (Res)