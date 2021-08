Afghanistan: Sereni, dialogo con talebani va fatto tramite l'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli "accordi di Doha sottoscritti dall'amministrazione Trump in qualche misura davano per scontato l'esito attuale. Non dobbiamo edulcorare questa sconfitta ma essere onesti: quegli accordi mettevano nel conto che l'Afghanistan potesse tornare nelle mani dei talebani". Lo ha dichiarato a "Radio Capital" la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni. La vice ministra ha aggiunto: "Tutto è successo più rapidamente di quanto ci aspettassimo, ma ora dobbiamo prendere atto che per il momento i talebani hanno riconquistato il Paese. Non sappiamo ancora cosa accadrà, potrebbe scoppiare una nuova guerra civile, anche se non è auspicabile per il popolo afgano. Al momento, penso che l'Occidente e la comunità internazionale debbano chiedere alle autorità de facto di essere rispettose dei diritti umani, specialmente quelli delle donne e delle minoranze. Dobbiamo poi chiedere di non consentire che l'Afghanistan torni ad essere un 'paradiso' per le organizzazioni terroristiche internazionali e purtroppo quanto accaduto in questi giorni ci dice che il rischio c'è. E dobbiamo chiedere anche un governo del Paese che sia il più possibile inclusivo. La comunità internazionale avrà un rapporto più o meno aperto al dialogo sulla base di quello che faranno". (segue) (Res)