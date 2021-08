Afghanistan: Sereni, dialogo con talebani va fatto tramite l'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente non è stata la conclusione che avremmo voluto. Il ritiro e l'evacuazione sono avvenuti in un contesto che non era stato previsto da nessuno, né dall'intelligence Usa né dalla Nato. Certamente non è una buona prova da parte dell'Occidente, ma questo non significa che sia stato tutto sbagliato. Un'intera generazione di ragazze e ragazzi afgani che negli ultimi vent'anni ha avuto la possibilità di studiare e di ricoprire ruoli importanti, pensiamo alle donne-giudici, al mondo dei media, alle professioni. Dobbiamo cercare di preservare queste conquiste. Poi certo dobbiamo riflettere sul perché non siamo stati capaci di favorire la nascita di istituzioni credibili agli occhi degli afghani", ha proseguito Sereni. "I talebani non sono un partito monolitico, abbiamo visto una faccia più pragmatica e una più militare e aggressiva. Dobbiamo inevitabilmente trattare con le autorità de facto per l'assistenza umanitaria e penso che questo vada fatto dall'Onu, coinvolgendo anche la Russia e la Cina che non facevano parte della coalizione occidentale. Come si evolve la situazione? Io non sono particolarmente fiduciosa ma dovremo giudicare i talebani dai fatti, non dalle parole". Sereni ha anche ricordato il "monito politico e morale molto forte e incisivo dato ieri dal presidente Mattarella: noi non possiamo dirci solidali con il popolo afgano e poi rifiutarci di accogliere coloro che cercano in Europa la possibilità di un nuovo progetto di vita". (Res)