Ue: Parlamento, oggi riunione conferenza presidenti su Afghanistan con Borrell

- Si terrà oggi alle 17 una "riunione straordinaria della Conferenza dei presidenti" del Parlamento europeo, composta dal presidente David Sassoli e dai capi dei gruppi politici, per discutere della situazione in Afghanistan insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo si apprende dal portavoce dell'Eurocamera Jaume Duch. "Il presidente Sassoli e i leader dei gruppi politici discuteranno dell'Afghanistan con l'Alto rappresentante Josep Borrell, nonché della situazione dello stato di diritto e dell'applicazione del regolamento sulla condizionalità", ha spiegato Duch via Twitter. (Beb)