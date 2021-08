Ue: Borrell, serve forza militare di intervento rapido per gestire crisi come quella afgana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in Afghanistan dimostra che l’Europa deve dotarsi il prima possibile di una sua forza militare di intervento rapido perché quello che è accaduto nel Paese dimostra che "gli Usa non hanno più intenzione di combattere le guerre degli altri”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, in una intervista al quotidiano "Corriere della Sera". Borrell ha inviato gli Stati membri a formare una cosiddetta "First Entry Force", ovvero delle Forze militari che possa essere dislocate in brevissimo tempo nei contesti di crisi. "La Ue deve essere in grado di intervenire per proteggere i propri interessi quando gli americani non vogliono essere coinvolti. La nostra Initial Entry Force dovrebbe essere composta di 5 mila soldati in grado di mobilitarsi a chiamata rapida”, ha chiarito. Nel caso in cui la proposta non dovesse ottenere l’unanimità in Consiglio Ue, “prima o poi un gruppo di Paesi deciderà di andare avanti da solo", ha aggiunto. Inoltre il Paesi confinanti con l'Afghanistan che accolgono rifugiati afgani avranno bisogno del sostegno economico dell'Ue. "I Paesi vicini saranno colpiti più e prima dell'Europa. Quindi, sì: questo significa anche dare a quei Paesi sostegno finanziario come abbiamo fatto con la Turchia", ha dichiarato il capo della politica estera europea, secondo cui l'Unione dovrebbe rafforzare la cooperazione con questi Paesi e aiutarli con "la prima ondata di rifugiati". "Gli afghani in fuga dal Paese non raggiungeranno Roma in primo luogo, ma forse Tashkent. Dobbiamo aiutare quei Paesi che saranno in prima linea", ha concluso Borrell. (Res)