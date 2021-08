Romania: ministro Interno, possibile accogliere migranti da Afghanistan, ma prima verificarne identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha la capacità di accogliere migranti dall'Afghanistan, ma il tutto è subordinato alla verifica sull'identità degli individui. Lo ha detto il ministro dell'Interno romeno, Lucian Bode, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia romena d'informazione "Digi 24". "Abbiamo due centri di custodia dove abbiamo oltre 200 posti con un tasso di occupazione inferiore al 60 per cento. Stiamo parlando di centri chiusi. Abbiamo anche altri sei centri che hanno una capacità operativa normale di 1.100 posti, di cui 751 vacanti. In altri due centri sono in corso dei lavori. Siamo pronti ad accogliere in questi centri collaboratori delle nostre strutture, persone a rischio imminente - giornalisti, magistrati - studenti borsisti in Romania ad una condizione, che i controlli devono essere effettuati dalle strutture di sicurezza dello Stato romeno", ha spiegato il ministro. (segue) (Rob)