Fiere: HostMilano, annunciati i vincitori di Smart Label - Host Innovation Award (2)

- “Quest’anno, vince chi è in grado di rimodulare l’offerta”, aveva detto alla vigilia del premio l’amministratore delegato di Poli.design, e responsabile scientifico del riconoscimento, Matteo Ingaramo. E così è stato, con le aziende in gara che si sono date battaglia in tre categorie distinte: Innovation Smart Label, dedicato ai prodotti con un elevato contenuto di innovazione; Green Smart Label, il premio per i prodotti che si distinguono per innovazione rispetto ai trend del settore in riferimento al risparmio energetico; Smart Label, “award” dedicato ai prodotti capaci di determinare significative evoluzioni nei diversi settori di riferimento dell'Ho.re.ca. In veste di giudici, una commissione composta da 5 membri, selezionati tra docenti, professionisti ed esperti internazionali, di comprovata esperienza o qualificazione nell'ambito del Design, dell'ospitalità e del risparmio energetico. A loro è spettato il compito di valutare i prodotti/sevizi/progetti sulla base di una serie di elementi come l'efficienza delle funzioni, l'efficacia delle prestazioni, l'innovatività delle modalità di fruizione e delle tecnologie. Il tutto seguendo la necessità di rispondere alle nuove esigenze dei clienti, sia in termini di linguaggi che di modalità di erogazione di servizi. "Trovo significativo il fatto che le imprese abbiano accettato di essere valutate mettendosi in gioco, anche rischiando di essere escluse. Il premio, non a caso, è molto ambito, ed ha come scopo proprio quello di incentivare la qualità e il valore della proposta presente in fiera”, ha proseguito Ingaramo. Che ha aggiunto: ”Smart Label, Host Innovation Award è uno spazio indipendente che valorizza le iniziative che fanno un passo avanti. Quest’anno ci aspettiamo una sostenibilità che non sia solo tecnologia ma sostenibilità dello stile di vita. Bisognerà capire se quel prodotto o servizio cambierà la concezione del ciclo di lavoro ed energetico complessivo. Le aziende italiane, ed estere, devono tornare a essere coraggiose”. (segue) (Com)