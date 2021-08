Fiere: HostMilano, annunciati i vincitori di Smart Label - Host Innovation Award (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attenzione alla riduzione dei consumi e degli sprechi; impiego di materiali sostenibili e riciclabili, oltre che facilmente igienizzabili; tecnologie touchless per semplificare l’utilizzo del prodotto e ridurre il più possibile il contatto con le superfici; attenzione alla customizzazione. Sono solo alcune delle tendenze che hanno accomunato, al di là dei diversi segmenti di appartenenza, i vincitori dell'edizione 2021 di Smart Label, Host Innovation Award, tutti premiati in quanto capaci di dare una loro visione innovativa all'ospitalità professionale di domani. Si comincia con Innovation Smart label, che ha visto il successo di 4 prodotti giudicati particolarmente “disruptive” rispetto ai loro concorrenti: Heylo (Carimali S.p.A.), una macchina da caffè espresso che utilizza un rivoluzionario sistema ad induzione per il riscaldamento dell'acqua; aēralab (Iberital); T&S WaterWatch, soluzione dedicata al foodservice che consente agli operatori di avere un controllo in tempo reale dei consumi (T&S Brass and Bronze Works Inc.); Multi.Day Hot Vacuum di Unox S.p.A. Sono stati invece 6 le aziende che hanno meritato il Green Smart Label, la categoria di premi dedicata in ai prodotti con una vocazione eco-sostenibile: Smart and Green Ice Maker (Castel Mac Srl); Twin Star Double Face, la macchina lavatrice per cucine professionali di Dihr Ali Group Srl in grado di ridurre del 65 per cento lo spazio occupato grazie al principio Stock and Wash; Visualis Eurocryor with Adaptive System (Epta S.p.A.); Db-10 Potato Peeler, Stainless Steel, With Peel Collection Filter (Metalúrgica Skymsen Ltda.); serieS S50E Icon (Moretti Forni S.p.A.), il forno da banco capace di racchiudere in un solo metro quadrato tutte le multifunzioni di un prodotto analogo di ultima generazione; Remind recycled grey, la seduta di Pedrali S.p.A. ottenuta interamente da polypropylene riciclato. Chiudono il cerchio i 15 premi Smart Label, assegnati a prodotti come: Hydrogate Interaction (Blupura Srl); Zero (Dalla Corte); Mychef iCOOK 6GN 1/1 (Distform | Mychef); Prometheus Interaction (Conti Valerio Srl); EV3 200 Web Interaction (Evco S.p.A.); Gaggia Milano La Solare (Evoca S.p.A.); AllGround (Fiorenzato MC Srl); e-Q electronic pot-filler (Gebr. Echtermann GmbH & Co. KG); TheProbe (Italynnova S.r.l.); i.ScoopShower Unlimited Silver Waterstop Spray rinsing device for ice-cream scoops (Add-on version) (Loelsberg - Inh. Bernd Lölsberg); Bottle washing system (Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG); iQ 640 FES Carrousel Model (Qualityfry S.L.); iCombi Pro (Rational Italia Srl); Tattoo Mule (Rcr Cristalleria Italiana); Vitoconnect (Vito Ag). (segue) (Com)