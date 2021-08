Fiere: HostMilano, annunciati i vincitori di Smart Label - Host Innovation Award (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1100 espositori, il 40 per cento di loro provenienti da 40 differenti Paesi. Anche l’edizione 2021 di HostMilano si conferma essere il marketplace ideale dove incontrare tutte le realtà più importanti dell’ospitalità professionale, italiana e internazionale. Per tutti, sarà l’occasione per osservare da vicino le novità di prodotto, e per incontrarsi “live” dopo tanti mesi, confrontandosi con la rappresentanza di Hosted buyer (circa 600 ad oggi) attesa a Milano grazie al continuo supporto di Ice/Ita agenzia, a cui si aggiungeranno quelli che arriveranno tra i padiglioni di Rho Fiera grazie alle innumerevoli partnership sottoscritte con alcune delle più importanti associazioni internazionali del settore. Senza contare che grazie allo svolgimento in contemporanea di Tuttofood, l'evento leader dell’ecosistema agroalimentare, i buyer potranno sfruttare le sinergie esistenti tra due settori fortemente complementari come l'agrifood e l’hospitality. Ad ampliare la platea dei potenziali buyer ci sarà anche Meat-Tech, l'evento dedicato alle tecnologie per la lavorazione delle carni e i piatti pronti, sempre nelle stesse date. A tutti poi, l’esistenza della piattaforma mymatching, un'appendice virtuale che consentirà di avere agende aperte e appuntamenti prefissati con gli espositori prescelti, fornirà un ulteriore strumento di networking. A disposizione di espositori e visitatori tornerà di attualità il protocollo di sicurezza Safe Together già sperimentato lo scorso settembre, in cui rientrano i numerosi interventi strutturali effettuati nello spazio fisico del quartiere espositivo (https://www.fieramilano.it/sicurinsieme/). I biglietti della manifestazione, acquistabili online all’indirizzo www-Host.fieramilano.it/visitare/biglietteria.html, danno accesso anche a Tuttofood e a Meat-Tech. Sarà possibile entrare all’interno del quartiere fieristico direttamente con la ricevuta di prevendita munita di QR Code arrivata via e-mail (il servizio di prevendita sarà attivo fino all'ultimo giorno di manifestazione). (Com)