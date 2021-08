Polonia: sondaggio elettorale, PiS resta in testa con il 35,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Diritto e giustizia è ancora in testa con il 35,3 per cento dei consensi. E’ quanto risulta da un sondaggio elettorale dell’agenzia Ibris per il quotidiano “Rzeczpospolita”. Alle spalle del partito di maggioranza si trova la Coalizione civica (Ko) composta da Piattaforma civica (Po), Inicjatywa Polska, Nowoczesna e dai Verdi al 25,7 per cento. Al terzo posto c’è Polska 2050 al 10,1 per cento. Seguono la sinistra di Lewica con il 9,3 per cento, la destra di Konfederacja al 6,4 per cento e il Partito popolare polacco al 4,8 per cento. Rispetto alla rilevazione di Ibris di un mese fa, PiS cresce del 2 per cento, Po e Polska 2050 scendono lievemente, mentre Lewica cresce di oltre il 2 per cento. Il Psl perde un punto e scende sotto la soglia di sbarramento e Konfederacja guadagna più o meno lo stesso. La percentuale degli indecisi passa dall’11,8 per cento di luglio al 9,2 di agosto. (Vap)