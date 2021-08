Ambiente: Crippa (M5s), con servizio civile al centro transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione del servizio civile ambientale è "un messaggio chiaro che il M5s e il governo danno al Paese: i giovani sono e saranno sempre più protagonisti della transizione ecologica". Lo afferma il capogruppo del M5s alla Camera Davide Crippa. "Il protocollo firmato dalla ministra delle Politiche giovanili Fabiana Dadone e dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani afferma questo importante principio e riconosce che la sfida della crisi climatica si vince solo concentrando tutte le energie, a partire da quelle più fresche e proiettate al futuro, su un radicale cambiamento di rotta, che metta al centro la sostenibilità di ogni azione umana - aggiunge -. Servire il Paese approfondendo la conoscenza delle tematiche ambientali e impegnandosi concretamente a costruire una società a impatto zero e in grado di ripensare processi e prodotti in chiave rigenerativa e circolare sarà una grande opportunità non solo per i nostri ragazzi e ragazze ma per tutti noi". (com)