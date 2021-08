Milano: Codacons su incendio di via Antonini, pronti a class action in favore dei residenti del grattacielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una class action in favore dei residenti del grattacielo di via Antonini a Milano dove nelle scorse ore è scoppiato un incendio. Ad annunciarla il Codacons, che punta il dito sui controlli eseguiti sul palazzo e sui permessi rilasciati alla società di costruzione. “Presenteremo una istanza d’accesso per avere tutta la documentazione relativa alle verifiche e ai controlli eseguiti dagli enti pubblici e dalle autorità competenti sul grattacielo andato in fiamme, e per capire se vi siano eventuali incongruenze tra i progetti presentati e i lavori eseguiti – spiega il presidente Marco Donzelli in una nota – Le dichiarazioni dei residenti, che affermano di aver avuto rassicurazioni circa le coperture ignifughe del palazzo, impongono di capire chi ha vigilato sulla costruzione del grattacielo, quanti e quali controlli siano stati eseguiti dagli organi pubblici e sulla base di quali requisiti siano stati rilasciati i permessi previsti dalla legge”. “Se emergeranno discrepanze tra i progetti presentati e i lavori eseguiti, e se risulteranno utilizzati materiali non conformi alle promesse, ci faremo promotori di una class action per conto di tutti i residenti del grattacielo di Via Antonini, non solo contro il costruttore del palazzo ma anche contro gli enti pubblici che avevano l’obbligo di vigilare sulla costruzione” conclude Donzelli. (Com)