India: Haryana, capo governo statale difende operato polizia in manifestazione agricoltori

- Il capo del governo dello Stato indiano dell’Haryana, Manohar Lal Khattar, ha difeso l’operato della polizia negli scontri di sabato a Karnal con gli agricoltori, una decina dei quali ha riportato ferite. Secondo Khattar, nonostante la promessa di una manifestazione pacifica, i dimostranti hanno lanciate pietre contro gli agenti e hanno bloccato un’autostrada; pertanto la polizia ha “preso misure per mantenere la legge e l’ordine”. L’ispettore generale della polizia locale, Mamta Singh, ha aggiunto che è stata usata una “forza moderata”. Il sindacalista Rakesh Tikait, dell’Unione degli agricoltori indiani (Bku), dopo aver fatto visita in ospedale ad alcuni dei feriti, ha invece parlato di una “carica brutale”. I manifestanti avevano organizzato la protesta in concomitanza con un incontro tra dirigenti del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi. Da mesi gli agricoltori sono mobilitati per chiedere al governo di ritirare tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate nel settembre dello scorso anno. La mobilitazione è partita dal Punjab, considerato “il granaio dell’India”. Gli altri Stati in prima linea sono l’Haryana, l’Uttarakhand e l’Uttar Pradesh. (segue) (Inn)