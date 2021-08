Spagna: crescita prezzi elettricità traina l’inflazione al 3,3 per cento in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Spagna ad agosto è cresciuto per il sesto mese consecutivo. Lo rende noto il quotidiano “El Pais”. L’indice dei prezzi al consumo tocca il 3,3 per cento anno su anno e si tratta del suo massimo dal 2012, secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di statistica (Ine). A trascinare questa tendenza sono in particolare gli aumenti dei prezzi di elettricità e carburanti. “In questo contesto si segnala l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, maggiori questo mese rispetto all’agosto dell’anno scorso”, afferma l’Ine in una nota. Tutto sembra indicare che la tendenza proseguirà, dichiara “El Pais”. (Spm)