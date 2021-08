Scuola: Tocco, a Cagliari tavolo sui trasporti per ripresa lezioni in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rientro in classe in piena sicurezza, con la convocazione di un tavolo di coordinamento con la definizione delle misure sui trasporti per gli istituti scolastici della città. E' quanto invoca il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco. "Abbiamo la necessità di garantire una ripartenza in sicurezza nelle nostre aule scolastiche, a partire dai servizi di trasporto verso le scuole di Cagliari – spiega –. In questo senso, è necessaria una sinergia tra tutti gli attori: la Città metropolitana, la Regione, i vertici di Arst e Ctm, gli organismi preposti alla sicurezza ed all'ordine pubblico. Il Comune di Cagliari si dovrà fare promotore di tutte le attività propedeutiche per assicurare il regolare avvio del la mobilità verso gli istituti cittadini di ogni ordine e grado". Le condizioni indispensabili? "Il potenziamento dei collegamenti, una taratura certa dell'offerta dei servizi di trasporto utili per i diversi bacini e la definizione della capacità di capienza sui mezzi – conclude Tocco – sono i presupposti necessari per una ripresa delle lezioni in sicurezza, nel rispetto dell'orario in presenza degli studenti, senza dover ricorrere alla didattica a distanza". (Rsc)