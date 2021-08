India: Covid, la scorsa settimana 32 per cento di nuovi casi in più rispetto alla precedente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha valutato la situazione epidemiologica stabile, tranne in alcuni Stati, e ha raccomandato ai governi statali di prendere misure proattive. In particolare, la scorsa settimana Nuova Delhi ha chiesto agli Stati del Kerala e del Maharashtra di considerare l’imposizione di un coprifuoco notturno nelle aree dove si registrano più contagi, come ha riferito un comunicato del ministero dell’Interno, diramato al termine di un incontro con i rappresentanti dei due Stati. In Kerala, lo Stato più colpito nell’ultima ondata, c’è stato un recente picco di infezioni, collegato alla celebrazione dell’Onam (dal 12 al 23 agosto), l’annuale festa del raccolto. (Inn)