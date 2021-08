© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Francia e quella in generale dell’eurozona dovrebbero tornare ai livelli pre-pandemia entro inizio 2022, o forse anche prima. Lo ha affermato oggi il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, in un’intervista all’emittente radiofonica “Bfm Business”. Villeroy ha spiegato anche che non ci sono rischi di inflazione più alta in questa fase. (Frp)