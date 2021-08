Torino: La Loggia, autista muore schiacciato dal tir che stava scaricando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia, questa mattina, nel parcheggio del supermercato "Gigante" di La Loggia, provincia di Torino. Mentre stava scaricando la merce da portare sugli scaffali del punto vendita, l'autista di un tir è morto schiacciato dal suo stesso veicolo. Immediata la chiamata al 112, ma all’arrivo dell'ambulanza le condizioni dell'autista erano già disperate. L'uomo è morto poco dopo. Carabinieri e dei tecnici Spresal dell'Asl To 5 sono al lavoro per accertare le cause dell'incidente. (Rpi)