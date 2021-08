Covid: Bertolaso, in terapia intensiva solo non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sono favorevole all'obbligo vaccinale per legge, credo che bisogna adottare tutte le misure affinché la società sia protetta”. Lo ha detto Guido Bertolaso, intervenendo questa mattina a "Morning News", su Canale 5 rispondendo alla domanda se fosse favorevole all'obbligo vaccinale per i più giovani. Il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia ha spiegato: "il green pass è stata un'iniziativa legittima, utile ed efficace, però non credo nell'obbligatorietà tranne ovviamente che per le categorie o a rischio o che sono a rischio di essere loro 'untori' per il mestiere che fanno. Penso che si debba andare avanti con iniziative come green pass e molti più controlli". Sulla proposta di dare il green pass solo per i vaccinati, Bertolaso ha precisato: "lo stiamo già facendo, però fino a quando non abbiamo una copertura vaccinale ottimale bisogna continuare anche coi tamponi, non possiamo escludere a priori alcune categorie di cittadini solo perché non si sono vaccinati, bisogna andare avanti con le attività di persuasione. I fatti parlano chiaro: in terapia intensiva i ricoverati sono persone non vaccinate, da questo punto di vista non bisogna fare dibattiti politici sull'efficacia, le chiacchere stanno a zero. I ricoverati oggi sono solo non vaccinati, chi prende il Covid oggi ed è vaccinato non finisce in terapia intensiva". (Rem)