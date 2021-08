Sud Sudan: vicepresidente Machar, nesusn accordo su unificazione forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicepresidente del Sud Sudan, Riek Machar, ha respinto le affermazioni del governo secondo cui lui e il presidente Salva Kiir avrebbero raggiunto un accordo sull'unificazione delle loro forze. Secondo quanto riferito dal ministro degli Affari di gabinetto, Martin Elia Lomuro, i due avrebbero raggiunto un accordo per una forza congiunta, passo fondamentale per l'attuazione dell' accordo di pace rivitalizzato, tuttavia l'ufficio di Machar in un comunicato ha definito l'annuncio "falso", aggiungendo che "la questione rimane irrisolta". Il ministro aveva affermato che i due leader avevano concordato che al partito del presidente, il Movimento di liberazione del popolo del Sudan (Splm), spettasse il 60 per cento delle forze unificate, mentre la quota rimanente sarebbe divisa tra il partito di Machar e altri partiti di opposizione. Stando a quanto riferito dall'ufficio di Machar, tuttavia, i colloqui precedenti avevano proposto una ripartizione uguale tra il partito del presidente Kiir e la sua parte, il Movimento di liberazione del popolo del Sudan all'opposizione (Splm-Io), mentre un'altra proposta richiedeva una condivisione 50:45. Il presidente Kiir e Machar hanno formato un governo di unità nazionale nel febbraio dello scorso anno e hanno deciso, come parte dell'accordo di pace rivitalizzato del settembre 2018, di formare un esercito nazionale unificato formato da 83 mila uomini. (segue) (Res)