Sud Sudan: vicepresidente Machar, nesusn accordo su unificazione forze armate (2)

- Nelle scorse settimane il presidente Kiir ha chiesto l'unificazione immediata del comando delle forze armate e ha incaricato Machar e il secondo vicepresidente Hussein Abdelbagi Akol di presentare la loro lista di candidati per il comando congiunto. L'appello è giunto nel tentativo di placare le violenze scoppiate all'inizio di agosto fra i sostenitori dell'una e dell'altra fazione armata del suo partito dopo che Machar ha respinto la propria destituzione da parte degli scissionisti. Violenti scontri hanno interessato in particolare lo Stato dell'Alto Nilo, con un alto bilancio di vittime: le forze di Machar hanno dichiarato di aver ucciso due comandanti e oltre 27 militari "nemici" perdendo tre dei loro uomini, mentre quelle guidate dal generale Simon Gatwech Dual – che si è autoproclamato nuovo leader del Spla-Io – hanno affermato in una nota di aver ucciso 28 persone e di averne perse quattro nei loro ranghi. Nell'annunciare la decisione di destituire Machar dal suo ruolo, l'Splm-Io ha spiegato in una nota che questa è stata presa dopo un incontro di tre giorni tenutosi nello Stato sud sudanese dell'Alto Nilo. La fazione scissionista dell'Splm-Io accusa Machar di aver "completamente fallito nel sistema di governance" e afferma che la sua "incompetenza" non permette al Paese di avere né una leadership solida, né uguaglianza trasparente ed efficace. Machar, sostengono gli scissionisti, ha messo in atto negli ultimi otto anni una politica di "divide et impera" all'interno del movimento, fattore che ha portato a molte divisioni come a luglio 2015, agosto 2016 e marzo 2020. Oltre all'autoproclamato nuovo leader Simon Gatwech Dual, il gruppo di generali defezionisti dell'Splm-Io - firmatari della Dichiarazione di Kitgwang - comprende il generale Johnson Olony del comando del settore uno e il generale Thomas Mabor Dhoal del comando del terzo settore. (Res)