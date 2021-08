Droga: viaggia con 87 ovuli di cocaina nell'addome, arrestato 45enne a Aeroporto Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viaggiava con 87 ovuli di cocaina nell'addome. E' la scoperta fatta dai finanzieri dell'aeroporto napoletano di Capodichino e dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli che hanno arrestato, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, un 45enne congolese. L'uomo, arrivato a Napoli con un volo proveniente da Johannesburg (Sud Africa) con scalo a Francoforte (Germania) stava tentando di introdurre in Italia 1,5 chili di cocaina con la tecnica dei body packers. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo poco prima che il 45enne lasciasse l'aeroporto, mentre era in sala arrivi. Insospettiti dalle ragioni del viaggio e dal nervosismo dimostrato dell'arrestato gli addetti ai controlli hanno accompagnato il viaggiatore all'Ospedale del Mare dove l'esame radiografico ha rivelato la presenza della droga nell'addome. (Ren)