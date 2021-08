Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei princiali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIERiunione organizzativa con tutti i candidati della Lega per Salvini Premier per il Consiglio Comunale di Milano e per i nove Consigli di Municipio. SOno presenti alla riunione il candidato sindaco del Centrodestra Luca Bernardo, la capolista della Lega in consiglio comunale Annarosa Racca e il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 18:30)MONZAConferenza stampa del Sindaco Dario Allevi e dell’assessore alla Cultura Massimiliano Longo per la presentazione del “FuorisaloneMonza 2021”. Sono presenti i partner de “FuorisaloneMonza 2021”.Palazzo Comunale, Sala Consiglio Comunale, 2 piano, Piazza Trento e Trieste (ore 11) (Rem)