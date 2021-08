Libia-Giordania: Dabaiba incontra omologo giordano Khasawneh, focus su debiti settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale ad interim della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato l’omologo giordano, Bisher Khasawneh, ad Amman per discutere della questione dei debiti accumulati dalla Libia in ambito sanitario. Le due parti hanno concordato di tenere una riunione del terzo Comitato supremo tra i due Paesi presso Tripoli nel prossimo periodo. Il ministero dell’Economia della Giordania è stato incaricato di fissare una data per l’incontro del Comitato. L’incontro si è concluso con la decisione di organizzare una visita anche dei funzionari nel settore dell’istruzione per poter discutere della cooperazione in questo settore. Dabaiba è arrivato in Giordania ieri accompagnato dalla ministra degli Affari Esteri, Najla el Mangoush, e ha incontrato il re Abdullah II per discutere una serie di dossier volti a rafforzare le relazioni tra i due Paesi. Il capo del governo unitario dovrebbe trattenersi fino alla giornata di oggi e non potrà dunque partecipare all’interrogazione parlamentare presso la Camera dei rappresentati di Tobruk perché impegnato in una visita all’estero, come del resto egli stesso aveva anticipato, senza tuttavia rivelare la destinazione del viaggio. Il portavoce della Camera dei rappresentanti libica, Abdullah Blehiq, da parte sua, ha confermato che la convocazione in aula del premier Dabaiba si terrà come previsto nella giornata di domani.(Lit)