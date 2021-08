Roma: Raggi, procedure aggiudicazione appalti più facili e veloci, ok mercato elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato una delibera per istituire il Mercato elettronico di Roma. Si tratta di una centrale di acquisto interna all’amministrazione che renderà più facili le procedure di aggiudicazione di appalti e forniture. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Vogliamo dare servizi ai cittadini e realizzare le opere pubbliche che servono a Roma in modo sempre più semplice e veloce. Semplificare significa sostenere le imprese e migliorare la vita quotidiana dei romani - spiega Raggi -. Per questo abbiamo approvato in Giunta una delibera per istituire il Mercato elettronico di Roma, una centrale di acquisto interna all’Amministrazione che renderà più facili le procedure di aggiudicazione di appalti e forniture". (segue) (Rer)